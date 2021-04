ADT캡스, GS 무인 편의점 지킨다…"안전한 매장운영 도울 것"

ADT캡스-GS리테일, 26일 업무협약

AI기술 활용…'무인매장 솔루션' 구축

[아시아경제 김보경 기자] ADT캡스는 GS리테일과 오프라인 유통 플랫폼의 보안 솔루션 개발 및 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.

서울 역삼동 GS리테일 본사에서 진행된 협약식에는 ADT캡스 이용환 사업총괄과 GS리테일 조윤성 사장 등 양사 임직원들이 참석했다. ADT캡스와 GS리테일은 이번 협약에 따라 무인 오프라인 유통 플랫폼에 특화된 보안 솔루션을 개발하고, 향후 유인 매장에서 AI카메라를 활용한 신규 솔루션도 검토할 예정이다.

ADT캡스는 GS25 무인 편의점에 인공지능(AI) 기반의 CCTV 솔루션을 활용한 'ADT캡스 무인매장 솔루션'을 구축한다. ADT캡스 무인 매장 솔루션은 ADT캡스만의 차별화된 무인화 시스템과 보안 서비스를 통해 안전한 매장 운영을 돕는다. 무인편의점은 물론 무인카페, 무인PC방, 무인독서실 등 다양한 매장에서 적용 가능하다.

AI 기술을 활용해 다양한 알림 기능도 제공한다. 매장 내 폭력과 안전사고를 감지해 알려주거나 카운터 등 가상 펜스로 지정된 공간을 침입하는 사람을 감지해 GS25 경영주에게 알려준다. 또 ADT캡스 상황실에서 실시간 모니터링을 통해 비상 상황 시 출동 서비스를 제공한다. 이를 통해 경영주는 매장에서 발생할 수 있는 다양한 위험 요소를 효율적으로 관리하고, 나아가 고객의 안전까지 지킬 수 있다.

GS리테일은 ADT캡스와의 협력을 바탕으로 야간에 무인 운영하는 'GS25 하이브리드점'과 상시 무인운영하는 'GS25 셀프올데이점'에 ADT캡스 무인매장 솔루션을 적용할 예정이다. 이 외에도 양사는 다양한 형태의 협업을 통해 고객만족 향상에 힘쓸 방침이다.

김윤호 ADT캡스 전략사업그룹장은 "이번 협력으로 무인 편의점을 운영 관리하는 GS25 경영주는 물론 매장을 찾는 방문객 모두가 안심할 수 있는 안전한 매장을 선보일 수 있게 됐다"며 "ADT캡스 무인매장 솔루션이 빠르게 성장하는 무인화 시장에서 대한민국의 유·무인 유통 플랫폼의 표준을 마련할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

