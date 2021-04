영등포구, 올해 처음 사회복지시설 종사자 복지포인트(20만원) 지원

4월19일 기준 1년 이상 근무 종사자 대상… 1인 당 영등포사랑상품권 20만원 지급... 종사자가 소속된 사회복지시설에서 신청… 신청 기한 28일까지

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 올해부터 민간 사회복지시설 종사자들에게 맞춤형 복지포인트를 지원하기로 하며 이들의 처우 개선에 앞장선다.

최근 코로나19 장기화에 따라 사회복지시설 지원 방안의 필요성이 부각되고 있다. 전문가들은 코로나19로 인한 사회복지시설의 급속한 비대면서비스화, 소규모 프로그램 증가, 대면 및 비대면서비스 혼재에 따른 사회복지종사자의 과도한 업무부담 등이 이어지고 있으나, 사회복지시설에 대한 지원이 원활하게 이뤄지고 있지 않다고 지적하고 있다.

이에 구는 민간 사회복지시설 종사자 임금격차 해소 및 근로여건 개선을 통해 구민들이 보다 양질의 복지서비스를 제공받을 수 있도록 하기 위해 올해 최초로 맞춤형 복지포인트 지원에 나섰다.

맞춤형 복지포인트 지원 대상은 국가 및 지방자치단체에서 운영지원금을 받는 지역 소재 사회복지시설에서 올 4월19일을 기준으로 1년 이상 근무한 종사자일 경우 해당된다.

지원되는 맞춤형 복지포인트는 1인 당 20만 원의 영등포사랑상품권으로 지급될 예정이다. 종사자가 소속된 복지시설의 신청을 통해 지원받을 수 있다. 지원된 복지포인트는 의료비, 가족친화 외식비, 문화생활비 등으로 사용 가능하다.

신청 기간은 오는 28일까지다. 신청 방법은 구청 홈페이지 ‘고시/공고’란을 참고하면 된다. 이메일(201108033@ydp.go.kr)을 통해 신청서를 접수받고 있다.

제출된 서류는 1차 서류심사와 2차 보조금 심의를 거쳐, 5월에 최종 선정 및 지원될 예정이다.

채현일 영등포구청장은 “사회복지 현장에서 소통하며 주민의 복지증진을 위해 애쓰는 민간 사회복지종사자들의 처우 개선을 위해 이 같은 제도를 마련했다”며 “현장 종사자들이 업무에 대한 사명감을 갖고 현장 업무에 집중하도록 지원함으로써 지역사회 복지가 더욱 향상될 것”이라고 전했다.

