대구시, 위기가정에 50만원씩 생계비 … '소득감소' 4만3000가구 추산

온라인 5월10~28일, 현장접수 17일~6월4일까지 접수

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시는 코로나19로 인해 경제적 어려움을 겪는 저소득 위기가구에 50만원씩 생계지원금을 지원한다. 이번 지원 대상은 4차 재난지원금 대상에서 제외된 위기 가정으로, 약 4만3000가구가 될 것으로 추산된다.

3월1일 기준 주민등록 가구로서 올해 1~5월 소득이 2019년 또는 2020년 소득보다 감소한 가구 중 기준중위소득 75%(4인가구 366만원), 재산 6억원 이하여야 한다. 금융재산과 부채는 별도로 조회하거나 적용하지 않는다. 또한 기초생활보장 생계급여 수급자, 긴급복지 생계지원 대상자 및 4차 재난지원금 지급대상자는 제외된다.

한시 생계지원금 신청은 온라인 신청과 현장 방문을 통해 가능하다. 온라인의 경우 5월10일 오전 9시부터 28일까지 복지로 사이트로 신청하면 된다. 온라인의 경우 세대주 본인만 가능하며, 홀짝제(출생년도 끝자리)로 운영한다.

현장 방문의 경우 5월17일부터 6월4일까지 주소지 읍면동 행정복지센터 접수 창구를 찾으면 된다. 세대주 또는 동일세대 세대원, 대리인(법정대리인 등)이 신청할 수 있다.

한시 생계지원금은 신청자에 한해 소득·재산 및 타 사업 중복 여부 확인 후 6월말 지급된다. 지급액은 가구원 수 상관없이 1가구당 50만원을 계좌이체를 통해 현금으로 입금된다. 농·어·임업인 소규모 농가 등을 대상으로 한 경영지원 바우처(30만원) 지원대상 가구는 이번 한시생계지원금 신청 시 그 차액 20만원을 받을 수 있다.

권영진 대구시장은 "어려움을 겪고 있는 시민 모두가 이번 한시생계지원금을 꼭 신청해 생활에 보탬이 되었으면 한다"면서 "

시민들이 코로나19 이전의 일상을 회복하고 삶의 희망과 용기를 가지는 계기가 되도록 노력하겠다"고 했다.

