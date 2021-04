산업혁신인재 육성 사업 개편…이차전지·탄소 등 추가

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원(KIAT)은 '산업별인적자원개발협의체 사업' 시행계획을 공고하고 협의체 사무국을 신규 선정한다고 25일 밝혔다.

산업별인적자원개발협의체(Sector Council·SC)는 산업별 업종단체, 대표기업, 관련학계, 연구기관 등으로 구성되는 민간 주도의 인적자원개발 협의기구다.

산업부는 산업계 주도의 인력수요 발굴과 교육프로그램 개발 등을 위해 2004년부터 SC 사업을 추진해왔다. 2018년부터는 23개 산업 분야에 연간 45억원을 지원 중이다.

산업부와 KIAT는 이번 사업부터 SC의 지원 분야를 조정하고 기능을 강화하는 등 개편했다. 신산업 육성, 주력산업 혁신 등 산업정책과의 연계를 확대하고 융·복합 산업구조 전환에 따른 인력수요 변화에 효과적으로 대응하기 위해서다.

우선 SC 지원 산업을 기존의 23개 분야에서 20개 분야로 조정했다. 반도체·자동차·전자 SC는 차세대 반도체, 미래차, 사물인터넷(IoT) 가전 등 신산업 중심으로 역할을 재정립했고 이차전지, 탄소·나노 등 유망분야 SC를 신설했다.

또 SC 사무국에 산업별 인력수급 현황 파악, 교육훈련 수요분석, 특화 교육훈련 프로그램 개발 등 법정 기능 외에도 채용박람회 및 공학교육혁신센터 지원, 퇴직 인력 재취업 지원 등을 의무적으로 수행하도록 했다.

향후 SC는 공학교육혁신센터(학사급), 산업혁신인재성장지원(석박사) 등 기존의 인력양성사업 수행기관과 업무협약을 맺고 현장 인력수요 적시 전달, 취업 연계 등 분야에서 협력을 확대할 계획이다.

산업부와 KIAT는 오는 26일부터 한 달간 공고 및 10일간의 이의제기 기간을 거쳐 6월 중 개편된 20개 산업 분야별 SC 사무국을 선정한다.

자세한 내용은 산업부와 KIAT 홈페이지에서 확인할 수 있다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr