[아시아경제 송승윤 기자] 24일 오후 12시 30분께 서울 중랑구 지하철 7호선 중화역 인근 도로에서 90대 할머니 A씨가 25t 덤프트럭에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

A씨는 횡단보도가 없는 도로에서 길을 건너려다 사고를 당한 것으로 알려졌다. 사고 당시 그는 몸이 트럭 앞바퀴에 깔렸으며 구조대원들이 현장에 도착했을 때 이미 숨진 상태였다.

경찰은 트럭 운전자와 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

