'갈비뼈 골절 길원옥 할머니 혹사 논란' 윤미향 고발 사건, 수원지검 이송

[아시아경제 정동훈 기자] 일본군 위안부 피해자인 길원옥 할머니가 갈비뼈 골절을 당했음에도 해외 일정을 소화하도록 했다며 고발당한 윤미향 더불어민주당 의원 사건이 수원지검으로 넘겨졌다.

24일 법치주의 바로 세우기 행동연대(법세련)에 따르면 윤 의원이 노인복지법 위반 혐의로 고발당한 사건이 수원지검으로 타관 이송됐다.

이 단체는 윤 의원이 한국정신대문제대책협의회(정대협) 상임대표로 있던 2017년 12월 독일에 동행한 길 할머니의 갈비뼈 골절 사실을 알고도 방치하고 일정을 강행했다는 언론 보도와 관련해 지난 8일 대검찰청에 윤 의원을 고발했다.

이에 윤 의원은 "모욕주기, 명예훼손 의도를 갖고 악의적으로 허위사실을 유포하는 행위"라며 의혹을 부인했다.

당초 해당 사건은 서울서부지검 형사4부에 배당됐다. 하지만 이후 윤 의원의 주거지 관할을 고려해 수원지검으로 이송된 것으로 알려졌다.

