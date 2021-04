박세리도 코로나19 확진…"손준호와 방송, 자가격리"

[아시아경제 김혜민 기자] 프로골퍼 출신 박세리가 코로나19 확진 판정을 받고 자가격리에 들어갔다.

24일 업계에 따르면 박세리는 지난 21일 방송을 함께 진행한 뮤지컬배우 손준호가 코로나19 확진 판정을 받았다는 연락을 받고 자발적 검사를 진행한 결과 이날 오전 '양성' 판정을 받았다.

박세리는 방역당국의 지침에 따라 격리에 들어갈 예정이다. 동선이 겹치거나 접촉이 있었던 모든 스태프, 접촉자 등은 즉시 검사를 진행했거나 신속히 진행할 예정이다. 회사 매니저와 직원들은 모두 음성 판정을 받은 것으로 전해졌으나, 이들 역시 혹시 모를 상황에 대비해 모든 스케줄을 중단한 후 자가격리하기로 했다.

박세리는 지난 21일 자신이 진행하는 네이버나우 '세리자베스'에 게스트로 출연한 뮤지컬 배우 손준호가 코로나19 확진 판정을 받으면서 23일 검사를 받았다.

박세리는 현재 E채널 예능 '노는언니'와 MBN '와일드 와일드 퀴즈' 등에 출연하고 있어 방송에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

한편 손준호와 뮤지컬 '드라큘라'에 함께 출연하고 '세리자베스' 게스트로도 함께 참석한 뮤지컬 배우 겸 가수 김준수는 이날 오전 음성 판정을 받았다. '드라큘라'에 출연하는 신성록 역시 음성 판정을 받고 자가격리에 들어갔다.

손준호의 배우자 김소현이 출연하는 뮤지컬 '팬텀'의 배우와 스태프 등도 음성 판정을 받았지만, 김소현은 밀접 접촉자로 분류돼 향후 2주 간 공연에 참여하지 않는다.

