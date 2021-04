스마트그린월 나아바, 아이들 위한 '반려식물' 클래스 열어

[아시아경제 김종화 기자]나아바코리아는 지난 22일 지구의 날을 맞아, 구립올림픽아이파크, KB여의도어린이집, 헤이스쿨스 영어유치원 등 아이들을 대상으로 '식물친구 첨벙첨벙 수영장 만들기’ 반려식물 클래스를 진행했다.

반려식물 클래스에서 만든 '식물친구 첨벙첨벙 수영장'

반려식물 클래스는 스마트그린월 나아바의 공기정화식물과 쉽게 쓰고 버려지는 일회용 플라스틱컵을 재활용한 수경재배 교육이 아이들의 눈높이에서 진행됐다. 살아있는 공기정화식물, 하이드로소일, 조개, 자갈 등 다양한 재료들을 직접 만지고 체험하는 수업을 통해 아이들의 오감을 자극하고, 살아있는 식물과 버려지는 컵들을 재활용해보는 과정을 통해 자연을 접하고 우리 지구를 보호하는 마음을 가질 수 있는 시간이 됐다.

구립올림픽아이파크 어린이집에서 진행된 '식물친구 첨벙첨벙 수영장'

봄철 미세먼지와 코로나 19 영향으로 아이들이 실내에 머무는 경우도 늘어나고 있다. 이에 구립올림픽아이파크, 헤이스쿨스, KB여의도 어린이집은 원내에서 어린이들이 안전하게 머물 수 있는 환경 구축을 위해 스마트그린월 나아바를 도입했다. 아이들은 스마트 그린월 나아바를 통해 자연화된 공기를 호흡하는 동시에 자연과 접촉하며 정서적 안정감을 얻는 데에 도움을 받고 있다.

스마트 그린월 나아바는 식물과 AI기술을 결합한 시스템으로, 흙 식물의 공기정화효율을 최대 190배까지 끌어올릴 수 있다. 화분에 일반적으로 사용되는 흙 대신, 특수 개발한 ‘무기성장배지’에 식물을 안착시키는 바이오필터를 적용해 위생적이면서 극대화된 식물의 공기 정화 능력을 통해 아이들에게 쾌적한 공간을 제공할 수 있게 했다.

나아바코리아는 이번 반려식물 클래스를 온라인교육 영상으로 제작, 공식 채널을 통해 제공함으로써 언택트시대에 더 많은 아이들이 쉽게 따라할 수 있도록 했다. 해당 온라인교육 영상은 나아바코리아의 유튜브채널, 네이버TV 등을 통해 누구든 활용 가능하다.

이남규 나아바코리아 대표는 "지구의 날에 반려식물 클래스를 진행하면서 아이들이 식물과 친밀감을 쌓는 기회를 마련할 수 있어 의미 있었다"면서 "더 나아가 환경 보호에도 관심을 갖도록 하는데 도움이 되었을 것이다. 앞으로도 자연의 가치를 깨닫게 하는 교육 컨텐츠 제공 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr