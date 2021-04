文대통령, 세월호 특별검사에 "진실 밝히도록 엄정한 수사"

이현주 세월호 특별검사 임장장 수여식 후 환담…"7년이 지난 지금도 의혹 남아 안타까워"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 23일 '4·16 세월호참사 증거자료의 조작·편집의혹 사건 진상규명을 위한 특별검사'로 임명된 이현주 변호사와의 환담에서 진실을 밝히기 위한 엄정한 수사를 당부했다.

문 대통령은 특별검사 임명장 수여식 이후 가진 환담에서 "세월호 참사는 피해자와 유가족뿐 아니라 우리 사회에 큰 상처와 한을 남긴 사건으로, 7년이 지난 지금까지도 의혹이 남아 있는 것은 안타까운 일"이라고 말했다.

박경미 청와대 대변인은 "문 대통령은 안전한 나라, 사람의 가치를 우선하는 나라가 되기 위해서는 세월호 CCTV 데이터 조작 의혹 등에 대해 한 치의 의문도 남지 않도록 수사해 진실을 밝히는 것이 필요하다면서 엄정한 수사를 당부했다"고 설명했다.

박 대변인은 "문 대통령은 이 변호사가 사회적 약자의 권익을 보호하는 공익적 변호사 활동을 해왔을 뿐 아니라 행정 경험이 풍부해서 세월호참사 특검으로 적임자이기에 추천을 받자마자 바로 재가했다고 말했다"고 전했다.

이현주 특별검사는 세월호 참사 유가족 아픔에 공감하면서 수사해 달라는 당부에 "막중한 책임감을 느끼며, 진상규명을 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr