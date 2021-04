백군기 용인시장 "4차 대유행 코앞…방역수칙 지켜 달라"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 4차 대유행이 코앞까지 다가온 엄중한 상황이라며 거리두기 등 방역 수칙을 반드시 지켜 달라고 당부했다.

백 시장은 23일 브리핑을 통해 "중대본 발표에 따르면 일부 확진자가 기본 방역 수칙을 어기고 다중시설을 이용해 주변 사람들도 추가 감염된 사례가 보고됐다"며 "현 단계에서 가장 두려운 것은 감염 확산세로 사회적 거리두기 단계가 격상되는 것"이라고 전했다.

이어 "이로 인해 소상공인을 비롯한 많은 시민들이 다시 큰 불편을 감내해야 할 상황이 올까 우려스럽다"며 "따스한 봄날 나들이를 떠나고 싶은 심정은 충분히 이해하지만, 이번 주말 외출 시 마스크 쓰기와 거리두기에 동참해 달라"고 덧붙였다.

백 시장은 발열, 감기 등 증상이 있으면 코로나19 진단검사를 받고 자택에 머물러 줄 것도 당부했다.

한편 이날 오후석 제1부시장은 봄꽃 정원축제가 진행 중인 처인구 원삼면 농촌테마파크를 찾아 QR코드 인증, 동시 입장 인원 제한 등 방역 수칙이 잘 지켜지고 있는 지 확인한 뒤 관계자들을 격려했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr