합천 바캉스축제 활성화를 위한 간담회 개최

합천군·관광협의회·스마트관광협회 협업



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 23일 군청 2층 대회의실에서 ㈔합천군관광협의회 주관으로 코로나와 동거 시대에 적합한 합천 바캉스축제 활성화를 위한 간담회를 진행했다.

이번 간담회는 경남형 DM 사업의 목적으로 진행된 축제 활성화 용역 사업에 대한 1차 보고회로 문준희 합천군수와 ㈔합천군 관광협의회 이사와 회원, 한국 스마트관광협회 회원사 대표들이 참석해 군 관광 빅데이터 분석을 통해 합천 바캉스축제의 방향성을 제시하고 토론하는 시간이 됐다.

합천 바캉스축제는 비용 공원과 함께 대표적인 축제지만 전년도에는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 축제가 취소됐고 올해도 불투명한 상황으로 코로나 시대에 맞는 축제로의 전환이 필요한 시점이라 이 간담회가 갖는 의미가 크다.

한국 스마트관광 협회에서 합천 관광 빅데이터 분석 및 축제의 방향에 관한 제안, 참석자들의 의견을 개진하고 답변하는 형식으로 진행됐다.

간담회에서 바캉스축제의 온·오프라인 병행개최로의 전환, 주민의 참여 필요, 먹거리와 관광지·숙박을 연계하는 체류형 축제의 필요성, 온라인 상거래를 통한 특산품 판매, 서비스 개선 교육 등 관광 발전을 위한 다양한 의견이 도출됐다.

문준희 합천군수는 “합천군 관광협의회의 영상 아카데미 운영을 통한 지역민 일자리 창출, 프리마켓 등 주민참여형 사업을 성공적으로 수행”함에 감사를 표하며 앞으로 “바캉스 축제를 민·관 협업을 통해 지속성과 자립성을 확보할 수 있도록 역할을 잘해 주시기를 당부드린다”고 전했다.

강길수 관광협의회장은 “지금까지 문제점을 알고 있었으나 합천 여행 관련 통신사, 카드사, 각종 SNS 등 11개 채널의 빅데이터 분석을 통한 객관화된 자료를 바탕으로 축제의 나아갈 방향에 관한 대화의 자리를 마련했다는 데 의의가 크다”면서 “도출된 의견에 대한 검토를 거쳐 연구용역을 마무리하겠다”고 했다.

