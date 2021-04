[아시아경제 공병선 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 7,090 전일대비 80 등락률 +1.14% 거래량 3,427,340 전일가 7,010 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 온 국민을 놀라킨 기술로 세계시장 노크, '이 종목' 뜨는 이유장 종료 앞두고 외국인 '사자' 러시…코스피 6일 연속 상승 마감 外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' close 은 2368억원 규모의 수원 팔달 115-6구역 주택재개발정비사업 공사 수주 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 2.91%에 해당한다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr