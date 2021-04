▲방태숙씨 별세, 방정환(에스앤엠미디어 취재1팀장)·재청·재경씨 부친상 = 22일, 이대서울병원 장례식장 16호실, 발인 25일 오전 6시, 장지 파주시 통일로 추모공원. ☎02-6986-4440

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.