조폐공사, ‘도깨비 카드형 골드 2g’ 출시

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 23일 ‘도깨비 카드형 골드 2g’을 출시해 판매한다고 밝혔다.

도깨비 카드형 골드 2g은 미니 골드바 1g 중량(순도 99.99%)의 제품 2개가 카드 형태로 케이스에 담겨진 멀티형 제품으로 행운의 부적처럼 지갑에 넣을 수 있고 소액으로 금 투자를 할 수 있는 이점이 있다.

제품 앞면에는 도깨비 형상이 현대적으로 표현됐으며 뒷면에는 조폐공사의 정품 골드바 제품임을 보증하는 2면 잠상(숨겨진 이미지) 기술이 적용됐다.

제품은 총중량 2g을 한 세트로 하며 판매가격은 부가세를 포함해 1개당 19만2500원이다.

구입은 조폐공사 온라인 쇼핑몰, 롯데백화점 온라인몰 엘롯데, 현대백화점 온라인몰 더현대닷컴, 현대Hmall, GS Shop, 풍산화동양행 등을 통해 가능하다.

조폐공사 유만재 영업개발처장은 “조폐공사가 보증하는 골드바는 소비자 신뢰를 가장 큰 장점으로 한다”며 “조폐공사는 앞으로도 재밌는 콘셉트와 합리적인 가격의 다양한 제품을 꾸준히 내놓기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

