속보[아시아경제 이광호 기자]23일 신한금융지주는 올해 1분기 1조1919억원의 당기순이익을 기록했다고 밝혔다. 이는 1년 전(9324억원) 대비 27.8% 증가, 창사 이래 최대 분기 실적이다.

