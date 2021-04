[아시아경제 한진주 기자] 하나금융투자는 운영자금마련을 위해 5000억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다.

현재 100% 지분을 보유한 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 42,000 전일대비 450 등락률 +1.08% 거래량 1,430,766 전일가 41,550 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 ECB에 쏠리는 눈.. 다음주 증시 관전포인트횡보 장세서 금융주株만 신고가 축포[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 가 보통주 745만주를 주당 6만7100원에 배정받는다.

유상증자로 확보한 자본은 투자은행(IB) 부문의 경쟁력 강화, 디지털 혁신 가속화, 글로벌 채널 확대 등 성장전략 추진에 활용할 예정이다.

하나금융투자는 "이번 증자는 5조원 이상 자기자본을 갖춘 '톱 5' 증권사 경쟁에서 중장기 성장 경쟁력 확보를 위한 것"이라며 "디지털·정보기술·리스크관리 인프라에 적극적으로 투자하는 한편 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 투자와 상품·서비스를 확대해 지속가능 경영 체계를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

