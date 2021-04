[아시아경제 한진주 기자] KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 316,500 전일대비 23,500 등락률 +8.02% 거래량 98,825 전일가 293,000 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 대표기업 총수 바뀐다…공정위, 30일 대기업집단 동일인 지정“주식 카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정공정위, 계열사 제출 고의 누락한 정몽진 KCC 회장 고발 close 는 투자수익 창출을 위해 경영참여형 사모집합투자기구 업체 엠오엠 제1호 사모투자 합자회사의 주식 3513억458만6463주를 3837억원에 취득한다고 22일 공시했다. 주식 취득 뒤 지분율은 49.8%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 13일이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr