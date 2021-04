[아시아경제 한진주 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 1,000 등락률 +0.82% 거래량 51,633 전일가 122,500 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 롯데물산, 롯데월드타워·몰 지분 100% 확보 … 자산관리 사업 강화(종합)롯데홈쇼핑 'LBL', 코로나 불황도 주문액 1000억 돌파소비 늘어난다는데… 지지부진한 백화점株 close 은 롯데물산에 서울 송파구 롯데월드타워·롯데월드몰 소유권 지분(토지, 건물)과 일부 토지 지분(단지진입로), 건물관련 동산지분(콘서트홀 인테리어, 집기) 등을 8312억9600만원에 양도한다고 22일 공시했다. 처분 예정일자는 5월7일이다.

회사 측은 "자산매각을 통한 재무구조 개선 및 미래 성장동력 투자를 위한 자금 확보 차원"이라며 "거래의 종결(자산 매각 실행)과 동시에 거래상대방으로부터 양도목적물을 임차할 예정"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr