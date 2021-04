창원시, 스포츠파크서 '진동 미더덕' 드라이브 스루 특판

23일 오후 2~5시 … 시중 가격보다 10% 할인

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원스포츠파크 만남의 광장에서 23일 오후 2시~5시 비대면 창원진동미더덕 드라이브 스루 판매 행사가 열린다.

창원시에 따르면 22일부터 시작된 이번 행사는 창원진동미더덕 축제 위원회와 맛과 효능이 우수한 제철 미더덕을 시민들에게 안전하게 구입할 수 있도록 마련됐다. 2021년 온라인 창원진동미더덕 축제 행사의 목적으로 소비를 촉진하기 위해 추진된다.

시중에서 1㎏당 1만원에 판매되는 미더덕을 1㎏당 9000원으로 10% 할인된 가격으로 판매되고, 미더덕 젓갈도 200g 1만원에 판매된다.

허성무 시장은 이날 축제위원회와 함께 미더덕 판매에 나섰으며, 미더덕 생산 농가와 현장에서 소통을 이어갔다.

허 시장은 "산지에서 당일 채취한 싱싱한 미더덕을 시민들이 안전하게 구입할 수 있다"며 "오는 30일까지 축제 홈페이지를 방문해 창원진동미더덕을 많이 구매해주시고, 이벤트에도 많이 참여해 주시기를 바란다"고 말했다.

