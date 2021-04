[아시아경제 한진주 기자] 다스코 다스코 058730 | 코스피 증권정보 현재가 5,370 전일대비 110 등락률 +2.09% 거래량 93,094 전일가 5,260 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 다스코, 111억원 규모 수상태양광 설비 공급계약다스코, 265억원 규모 새만금 태양광발전공사 수주 다스코, 200억원 규모 CB 발행 결정 close 는 고흥신에너지와 109억원 규모의 해창만 수상태양광(태양광 98.0MW) 공사도급계약(EPC계약)을 체결했다고 22일 공시했다. 계약 기간은 오는 23일부터 2022년 10월1일까지다. 계약 금액은 최근 매출액의 4.86%다.

회사 측은 "해당 계약은 한양, 대한그린에너지, 디엔아이코퍼레인션과 공동수급계약이며 계약금액은 공동수급자간 의무비율 6.65%에 해당하는 금액"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr