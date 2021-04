한국장학재단, 중소기업 판로 확대 돕는 '동반성장몰' 도입

[아시아경제 한진주 기자] 한국장학재단은 중소기업·소상공인 판로지원을 위해 중소기업유통센터, 대·중소기업·농어업협력재단과 업무협약을 체결하고 '동반성장몰'을 도입한다고 23일 밝혔다.

동반성장몰은 중소기업유통센터가 발굴한 우수 중소기업 제품으로 구성된 온라인 쇼핑몰로 1000여개 우수 중소기업의 상품들을 합리적인 가격에 판매하고 있다.

한국장학재단은 동반성장몰 활성화를 위해 내부적으로 홍보를 진행하고 필수 운영물품을 조달할 수 있도록 독려할 예정이다. 또한 내부 직원뿐 아니라 협력기업 임직원에게도 중소기업 제품 자율구매 기회를 제공할 계획이다. 코로나19로 어려움을 겪는 지역 중소기업·소상공인 제품의 판로개척과 매출 확대에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이정우 한국장학재단 이사장은 "한국장학재단은 앞으로도 중소기업과 상생·협력할 수 있는 다양한 활동을 통해 공공기관의 사회적 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.

