무안군, 전 직원 성평등 실천 다짐 챌린지 실시

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 19일부터 6주간 직장 내 상호 존중하고 배려하는 조직문화를 조성하고 성평등 의식을 높이기 위한 성평등 실천 다짐 챌린지를 진행하고 있다고 22일 밝혔다.

이번 챌린지는 기간제 포함 전 직원 1316명이 참여한 가운데 ‘함께 일하고, 함께 당당한 성평등한 무안’을 만드는데 전 직원 동참하자는 취지로 성평등 10대 수칙을 마련해 실천 다짐 노트에 성평등 수칙을 필사해보는 방식으로 운영된다.

김산 군수는 “이번 챌린지가 성인지감수성을 높이고 조직 내부소통을 더욱 활성화하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 다양한 시책을 통해 직원 간 상호존중하고 성평등한 조직문화를 만들기 위해 앞장서겠다”고 말했다.

한편 무안군은 직장 내 성희롱·성폭력 방지대책으로 예방지침을 전부 개정하고 고충 상담창구 및 사이버신고센터를 운영하고 있으며, 전자 시스템 내 배너에 성평등 수칙을 상시로 게시하는 등 성평등을 위한 다양한 노력을 기울이고 있다.

