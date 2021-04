현대차 1분기 영업익 1.6조 "제네시스·SUV 판매 껑충"(상보)

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 1분기 제네시스와 스포츠유틸리티차량(SUV) 등 고부가가치 차량 판매가 증가하면서 호실적을 기록했다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 4,500 등락률 +2.00% 거래량 770,982 전일가 225,500 2021.04.22 14:29 장중(20분지연) 관련기사 [2보]현대차, 1분기 매출액 27조3909억원…전년比 8.2%↑현대자동차, 1분기 영업이익 1조6566억원…전년대비 92%↑[속보]현대차, 1분기 영업이익 1조6566억…전년比 91.8%↑ close 는 22일 1분기 매출액 27조3909억원, 영업이익 1조6566억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 8.2%, 영업이익은 91.8% 늘었다.

현대차는 1분기 글로벌 시장에서 도매판매 기준 100만281대를 판매했다. 이는 전년 동기와 비교해 10.7% 증가한 수치다.

국내 시장에서는 산업수요 회복과 함께 투싼, GV70 등 신차 판매 호조로 전년 동기 대비 16.6% 증가한 18만5413대를 판매했다.

해외 시장에서는 코로나19 영향에 따른 유럽 등 일부 시장 판매 약세에도 불구하고, 인도, 중남미 등 신흥시장의 판매 회복세로 전년 동기 대비 9.5% 증가한 81만4868대를 판매했다.

현대차 관계자는 “1분기 판매는 지난해 코로나19 기저 효과와 주요 국가들의 판매 회복세 영향으로 전년 동기 대비 증가했다”며 “영업이익은 비우호적인 환율 영향에도 불구하고 판매 물량 증가 및 판매 믹스 개선으로 회복세를 이어갔다”고 밝혔다.

이 관계자는 “2021년 1분기 제네시스와 SUV 등 고부가 가치 제품의 판매 비중이 전년 동기 대비 확대되면서 수익성 개선을 이끌었다”고 설명했다.

