T맵 대중교통, 'iF 디자인 어워드' 커뮤니케이션 본상

[아시아경제 차민영 기자] 티맵모빌리티가 교통정보 앱 'T맵 대중교통'으로 '2021 iF 디자인 어워드'에서 커뮤니케이션 부문 본상을 수상했다고 22일 밝혔다.

T맵 대중교통은 내비게이션 T맵 운영 노하우를 기반으로 길찾기·버스·지하철 통합정보를 제공하는 서비스다. 지난해부터는 수도권 지하철 실시간 도착정보를 제공하고 있으며, 열차 내 혼잡도를 함께 제공하고 있다.

버튼 클릭 한 번으로 ‘초록·노랑·주황·빨강’ 4단계의 색상으로 혼잡도를 확인할 수 있도록 해 수도권 지하철 혼잡도를 줄이는 데 앞장서고 있다. 특히 코로나19 상황서 승객 간 접촉을 최소화 할 수 있도록 유도했다.

박세은 티맵모빌리티 P&M팀 리더는 "대중교통 하차·환승 시점 알림 서비스, 출퇴근 경로 등 고객 맞춤형 서비스와 함께 지하철 칸별 혼잡도 등 사회 문제를 해결하려는 노력이 인정을 받은 결과"라며 "앞으로도 다양한 모빌리티 서비스 영역에서 고객의 안전하고 편리한 이동을 지원하는 서비스를 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

한편, T맵 대중교통은 어워드 본상 수상을 기념해 이달 26일부터 다음달 24일까지 4주간 감사 이벤트를 진행한다. 애플리케이션 팝업 및 공지사항을 통해 간단한 설문을 진행하면 추첨을 통해 신세계 2만원 상품권(10명), 스타벅스 카페 아메리카노 쿠폰(1000명)을 경품으로 제공한다.

