과기정통부 "올해 143편 콘텐츠제작 지원…OTT 특화 37편"

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 22일 한국방송통신전파진흥원, 한국전파진흥협회와 함께 '2021년 방송콘텐츠 제작지원' 선정작 143편을 발표했다.

이는 국내 방송·미디어 콘텐츠의 경쟁력 강화와 이를 통한 플랫폼의 동반성장을 목적으로 한 것으로 총 사업비 212억원 규모다.

먼저 과기정통부는 웹·모바일 등 다양한 플랫폼에서 유통될 수 있는 신유형 콘텐츠의 제작지원을 확대한다. 올해 신설한 OTT특화 부문에는 크로스미디어와 숏폼(짧은 영상) 분야 총 37편이 선정됐다. 모두 OTT플랫폼 송출이 계획돼있다.

세부적으로는 크로스미디어 분야에는 웨이브(wavve) 오리지널 콘텐츠로 제작되는 ㈜엠비씨씨앤아이 '마녀들 시즌2'와 티빙(TVING)에 유통 예정인 ㈜씨제이이엔앰의 '돈워리살구' 등 21편이 선정됐다. 숏폼 분야에는 어린이 교양물인 대원방송㈜ '지켜줘 클린맨!', 블랙코미디 예능인 ㈜씨앤티브이 '단편 속의 단면' 등 16편이 지원을 받는다.

이와 함께 과기정통부는 고품질의 대형 프로젝트를 발굴·지원하기 위해 올해 신설한 신한류 프리미엄 콘텐츠 분야에서 ㈜에스비에스의 새로운 예능 포맷인 '라우드'를 선정했다. 방송 송출 뿐만 아니라 OTT 웨이브로 유통될 예정이다.

해외진출형 부문에서는 24편(국제공동제작 12편, 장편포맷지원 12편), 방송통신협력협정이행 부문에서는 2편이 지원 대상에 올랐다.

국제공동제작 분야에 선정된 ㈜안동문화방송의 '그녀를 말하다'는 한중의 여성 선구자들을 다루는 중국 방송사와 공동제작 프로그램으로, 내년 한중수교 30주년을 기념하는 한중 교류·협력 강화의 매개체가 될 것으로 기대된다. 또한 케이피커뮤니케이션의 '욕망의 역사 양념전쟁'은 베트남 방송사와 공동제작된다.

장편포맷지원 분야에서는 국악을 주제로 한 어린이 프로그램인 재능방송 '누리가 덩실 아사삭', 동아티브이 '오 마이 갓(Gat)! 요리조리', KCTV제주방송 '할망레퍼 : 이어도사나' 등이 지원 대상으로 선정돼 중소방송사의 대표 콘텐츠로 육성될 예정이다.

아울러 환경, 역사, 안전, 코로나 이후의 사회상 등 다양한 주제의 공공·공익 우수프로그램 53편, 우리말 더빙 7편 등 총 60편도 제작 지원을 받게 됐다.

과기정통부는 초고화질 부문 16편, 실험도전형 부문 3편도 선정해 고품질 콘텐츠 제작을 촉진하고 신기술을 접목한 창의적 기획을 장려한다. 초고화질 부문에 선정된 한국방송공사의 다큐멘터리 '한반도 탄생 30억년의 비밀', 파인스토리의 드라마 '냄새가 난다' 등 6개 콘텐츠는 8K UHD로 제작될 예정이다. 국내 초고화질 콘텐츠의 제작기술을 한 단계 높이는 계기가 될 것으로 기대된다.

실험도전형 부문의 선정작 제이티비씨㈜ 'A.C 1년' 등은 제작지원을 통해 가상 스튜디오, 증강현실, 인공지능과 같은 다양한 ICT 신기술이 접목된 콘텐츠를 선보일 예정이다.

오용수 과기정통부 방송진흥정책관은 “국경없는 OTT 경쟁으로 확장되고 있는 디지털 미디어 시장에서 우수한 콘텐츠 제작역량을 갖추고 있다면 위기가 아닌 새로운 기회를 맞을 수 있다”며, “국내 방송사·제작사와 OTT플랫폼 등이 콘텐츠 경쟁력을 기반으로 세계 시장에 동반진출할 수 있도록 적극적인 지원을 이어나가겠다”고 밝혔다.

