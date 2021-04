안면 튼 사람에게…수면제 든 음료수 먹여 재운 뒤 금품 훔친 60대

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 안면이 있는 남성에게 수면제를 탄 음료수를 먹인 뒤 금품을 훔친 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 22일 음료수에 수면제를 넣어 마시게 한 뒤 금품을 훔친 혐의(강도)로 60대 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 11일 오후 5시30분께 광주광역시 북구 70대 B씨 자택에서 수면제 성분의 약품을 탄 음료수를 B씨에게 마시게 하고, B씨가 잠이 든 틈을 타 현금, 귀금속 등 670만원 상당의 금품을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

B씨 자녀가 범행 2~3일 뒤 금품이 사라진 사실을 경찰에 신고했다.

경찰은 A씨가 훔친 금품을 대부분 회수했다.

조사 결과, A씨와 B씨는 가까운 지인 관계는 아닌 것으로 확인됐다.

A씨는 B씨가 운영하는 가게에 몇 차례 들린 손님이었다.

범행 당일 A씨는 수면제를 탄 음료수를 미리 제조한 뒤 B씨에게 계획적으로 접근한 것으로 드러났다.

A씨에게 동종 전과는 없는 것으로 파악됐다.

경찰은 이날 중 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr