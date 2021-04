롯데온, 비대면 입점 설명회…소상공인 온라인 판로 지원

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 22일과 29일 중소기업유통센터와 입점 설명회 ‘롯데로 온(ON)하자’를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 온라인 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 롯데온 입점 및 마케팅 방안 등 다양한 정보를 제공할 예정이며, 유튜브 롯데온 판매지원센터 채널에서 실시간 소통하는 방식으로 진행한다.

또한 롯데온은 이번 입점 설명회에 참여하는 셀러들을 모아 5월 한 달간 소상공인 특별 기획전을 개최한다. 기획전은 소상공인 제품을 지속적으로 롯데온 전면에 노출하고 소상공인 브랜드 인지도를 높여 판매 활성화를 돕기 위해 특별히 기획했으며 추후 정기 행사로 진행할 예정이다.

롯데e커머스 관계자는 “롯데온은 이번 입점 설명회가 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소상공인들에게 새로운 판로 확장의 발판을 마련하고 실질적으로 판매와 홍보에 도움을 줄 수 있는 기회가 될 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 관련 공공기관 등과 함께 롯데온의 다양한 콘텐츠와 서비스 등을 활용해 중소상공인 제품의 판로 지원 확대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

