제비스코, 올해의 컬러 '코이 화이트' 선정

'인간 감성으로 회귀, 새로운 활기 되찾을 순간(revitalizing moment)' 상징하는 컬러

[아시아경제 김종화 기자] 강남제비스코㈜는 2021년 올해의 컬러로 'Coy White(코이 화이트)'를 선정하고, '인테리어 컬러 트렌드 브로슈어'를 배포한다.

'Coy White'는 소중한 일상을 깨우치게 한 팬데믹의 시대에서 빛으로 가득 찬 생명의 본질과 인간, 자연과 함께하는 공생의 중요성에서 영감을 받은 색으로 인간 본연의 감성에 활기를 주고 진정한 가치로 회귀한다는 의미를 담고 있다.

이번에 배포하는 트렌드 브로슈어에는 올해의 컬러 Coy White와 함께 사용해 감각적인 실내 분위기를 연출할 수 있는 4가지 테마의 추천 배색도 함께 수록돼 있다. 4가지 테마는 각각 '위로의 공간(Comforting Home), 진실의 순간(Moment of the Truth), 연결된 관계(Connected Islands), 자발적 전환(Inspired Future)' 등으로 구성돼 있다.

강남제비스코 관계자는 "최근 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 실내에서 보내는 시간이 늘어나면서 인테리어 디자인에 대한 관심과 중요성이 어느 때보다 높아지고 있다"면서 "제비스코의 '2021 인테리어 컬러 트렌드 브로슈어'를 통해 많은 고객들이 코로나19로 인해 지친 일상에서 위로를 받고 새로운 활력소를 찾는 계기가 되기를 희망한다"고 밝혔다.

