내부 문건 유출 정황…공수처, 전 직원 감찰 착수

[아시아경제 배경환 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 검사 합격자 명단이 담긴 공문서 유출 정황을 확인, 전 직원을 대상으로 감찰에 나섰다.

21일 공수처는 내부 인사 자료가 외부로 유출된 정황을 포착, 김진욱 처장 지시에 따라 전 직원을 대상으로 한 감찰 조사에 착수했다고 밝혔다.

앞서 공수처는 지난 20일 본격적인 수사에 돌입하기 전 직원들의 컴퓨터와 서류 등을 확인하는 보안 점검을 실시한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 공문서 사진 파일이 내부에서 외부로 유출된 정황을 확인한 것으로 개인 휴대전화는 대상이 아니었다.

해당 공문서의 유출 시점은 20일 오전으로 추정된다. 지난 15일 발표한 공수처 검사 합격자 명단 등으로 이미 언론에 공개한 내용으로 수사 관련 내용은 아니라고 공수처는 설명했다.

다만 공수처는 감찰을 통해 유출자를 특정한 뒤 유출 대상·목적 등 진상 조사를 신속하게 마무리하고 개인정보보호법 위반 및 공무상 비밀누설 혐의로 수사기관에 수사를 의뢰할 예정이다.

공수처 관계자는 "이와는 별도로 내부 보안 취약 지점을 파악해 방음 보강 작업을 벌이는 등 수사와 수사 자료 보안에 만전을 기할 방침"이라며 "이번 사건을 계기로 수사 시작 전 공수처 전 직원의 보안 의식이 제고될 것으로 기대한다"고 말했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr