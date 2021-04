[아시아경제 정동훈 기자] 서울 강동경찰서 소속 간부 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

21일 경찰에 따르면 A경정은 전날 가족이 확진 판정을 받음에 따라 코로나19 검사를 받았고, 이날 오전 보건소로부터 검사 결과가 양성이라는 통보를 받았다.

강동경찰서는 동선이 겹친 직원 등 총 100여 명이 코로나19 검사를 받거나 받을 예정이라고 밝혔다. A경정이 근무한 수사과 사무실 등을 3차례 소독하기도 했다.

