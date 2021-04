경기도, 게임커뮤니티에 최대 2천만원 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 게임문화 활성화를 위해 게임 커뮤니티 주최 행사 등 게임 관련 행사에 최대 2000만원을 지원한다.

도는 지역 소모임이나 게임 중고거래 행사부터 게임 관련 단체의 사회공헌 활동까지 폭넓게 지원하는 '게임 커뮤니티 활동 지원사업'을 펼친다고 21일 밝혔다.

도는 이를 위해 1억원의 예산을 편성했다. 행사 당 최대 2000만원까지 지원된다. e스포츠, 보드게임, 레트로 게임 등 소규모 게임 이벤트 및 게임을 활용한 사회ㆍ문화 활동 등 게임과 관련된 행사는 모두 지원 대상이다.

지원 자격은 게임 커뮤니티를 운영하고 있거나 소규모 게임 이벤트, 게임을 활용한 사회ㆍ문화 활동 행사를 개최하는 단체다.

다만 사업을 신청한 단체의 50%를 초과하는 구성원이 경기도민이거나 도내 기관 소속이어야 한다. 또한 폭력성, 선정성, 사행성 게임 행사는 신청을 제한하기로 했다.

지원을 희망하는 단체나 개인은 오는 10월29일까지 주관기관인 경기콘텐츠진흥원 홈페이지(www.gcon.or.kr) 사업공고 게시판을 통해 하면 된다. 사업 관련 문의는 홈페이지 또는 경기콘텐츠진흥원 게임문화팀(032-623-8044)에 연락하면 된다.

임문영 도 미래성장정책관은 "소규모 게임 커뮤니티 행사 지원을 통해 생활 속 게임 문화의 저변을 확대할 계획"이라며 "도민을 대상으로 건강한 게임문화가 확산될 수 있도록 앞으로도 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.

경기도는 지난 달 경기게임문화센터를 설립하고 '게임 과몰입 상담치유 프로그램' 등 게임문화 활성화 사업을 추진하고 있다. 경기게임문화센터에 대한 자세한 내용은 홈페이지(gcon.or.kr/gcc)를 참고하면 된다.

