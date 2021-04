[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 20일 오후 영등포구 장애인사랑나눔의집에서 ‘영양만점 행복도시락’에 반찬을 담는 봉사활동을 펼쳤다.

영등포구와 장애인사랑나눔의집은 제41회 장애인의 날을 맞아 코로나19의 장기화로 위축된 장애인의 심신을 위로하고 재활의욕을 높이기 위한 다양한 행사를 진행했다.

이날 만든 ‘행복도시락’은 기초수급자 및 차상위 장애인 100개 가구에 전달된다.

채현일 구청장은 "이번 행사를 통해 장애인과 비장애인이 더불어 살아가는, 지역사회의 온정을 깊이 체감하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr