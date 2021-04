[포토]오승록 노원구청장, 한국장애인고용공단과 업무협약 체결

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 20일 오후 4시 구청장실에서 한국장애인고용공단과 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 노원구 장애인의 자립생활지원을 위하기 위해 맺어진 협약으로 주요협약 사항은 ▲노원구 등록 장애인 인력풀과 취업 관련 정보 공유 ▲ 노원구 장애인 고용확대를 위한 신규 직무개발 및 연계 협력 ▲ 취업을 희망하는 장애인의 근로지원인 및 보조공학기기 지원 등 통합 맞춤 서비스제공 등이다.

이날 협약식에는 오승록 구청장을 비롯 이재구 한국장애인고용공단 서울지역 총괄본부장, 취업지원부장, 기업지원부장, 맞춤훈련센터장, 취업지원부 대리 등이 참석한 가운데 인사말, 협약체결, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “이번 업무 협약을 통해 노원구 장애인들에게 더욱 효율적인 취업 지원 서비스를 지원할 수 있을 것 같아 기쁘다”면서 “장애인의 안정적인 자립생활 지원을 통해 장애인의 삶의 질을 높일 수 있도록 앞으로도 노력하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr