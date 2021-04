서춘수 함양군수 전국 육상경기 우승 … 박연주 학생 초청 격려

20일 오전 제50회 춘계 전국 중고 육상대회 400m 허들 금메달

코로나 시기 힘겨워하는 군민에게 희망 선물



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수는 20일 전국 육상경기대회에서 1위 기록해 함양군의 위상을 드높인 함양제일고 3학년 박연주 학생을 비롯한 체육회 관계자 등을 초청해 격려했다.

이날 방문에는 박 선수를 비롯해 송경열 함양군체육회장, 석윤수 함양제일고 육상코치 등이 함께했다.

박 선수는 14일부터 18일까지 경북 예천군에서 개최된 전국 추계 중·고 육상경기대회 400m 허들에 출전해 본인의 최고기록을 경신하며 당당하게 금메달을 획득해 군의 위상을 높였다.

앞서 지난해에도 전국 초·중·고 학년별 육상경기대회 400m 허들 1위, 문화체육관광부 장관기 400m 허들 2위 등 우리나라를 대표하는 차세대 육상 유망주이다.

이날 서 군수는 “전국대회에서 우수한 성적을 거둬 군의 위상을 널리 알려줘 대견스럽고 자랑스럽다”라며 “코로나19의 확산으로 모두가 힘겨워하는 시기에 우승을 차지해 우리 군민들에게 용기와 힘을 주어 더욱 힘이 나는 것 같다”라고 전했다.

이어 “선수들의 지도와 뒷바라지를 위해 애써주신 체육회와 지도교사 여러분께도 감사드린다”라며 “앞으로도 함양 육상을 비롯한 함양체육 발전을 위해 물심양면 지원을 아끼지 않겠다”라고 덧붙였다.

이에 박 선수는 “함양군과 체육회, 지도교사 등 많은 분의 지원 덕분에 좋은 성적을 낸 것 같다”라며 “앞으로도 더욱 기량을 갈고닦아 학교와 군의 명예를 드높일 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

