은 올해 1분기 실적을 연결 기준으로 잠정 집계한 결과 매출액 5530억5500만원, 영업이익 251억7200만원을 기록했다고 20일 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출액과 영업이익이 각각 12.3%, 46.8% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr