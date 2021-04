순천대 동물자원과학과 이상석 교수 연구팀, 가축온실가스 저감기술 개발 본격화

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교 이상석 교수(동물자원과학과) 연구팀의 ‘한국형 온실가스 배출저감 사양관리 시스템 개발’ 연구가 농림축산식품부가 시행하는 2025 축산현안대응 고도화 및 산업화기술개발사업에 선정됐다고 20일 밝혔다.

정부가 축산분야 당면과제 해결 및 축산업 경쟁력 강화 등을 위해 기술 고도화 및 산업화 기술 개발을 지원하기 위해 추진한 이번 사업에서, 가축 생산 효율성 증진 분야 ‘가축 온실가스 발생 저감 기술 개발’연구과제에 순천대학교 컨소시엄이 선정됐다.

연구에는 충남대학교, 경상대학교, ㈜진바이오텍이 참여기관으로 함께 하며, 연구팀은 향후 5년간 24억원 규모의 연구비를 지원받아 가축의 장내 미생물 생태계 조절과 고기능성 사료 개발을 통해 국내 가축의 온실가스 발생량 저감을 위한 개발연구를 지속한다.

순천대학교 이상석 교수는 “다년간 가축의 메탄저감을 위한 미생물사료개발, 동물의 장내 온실가스 발생량분석 및 국내 반추가축의 온실가스 발생량 조사 등 다양한 연구실적을 해외 저명저널에 발표하며 연구 역량을 키워왔다”며 “온실가스 저감과 관련하여 반추 가축으로부터 발생하는 메탄가스 저감을 위해 각국이 팔을 걷어붙인 가운데, 이번 사업을 통해 연구 성과의 국내 도입 및 상용화를 촉진하고 싶다”고 말했다.

