신한알파리츠 close 는 자회사인 신한알파남산위탁관리부동산투자회사의 주식 1392만주 취득을 결정했다고 20일 공시했다. 취득금액은 846억원이며 목적은 신규자산 투자다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr