인천공항공사, '부당 이득' 스카이72 채권 가압류…법원 인용

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천공항공사가 골프장 부지를 4개월째 무단 점유하고 있는 ㈜스카이72를 상대로 이익금 반환 및 손해배상청구 명목으로 청구한 439억 상당의 채권 가압류 신청이 법원에서 받아들여졌다.

인천지법 민사32단독 이해빈 판사는 인천국제공항공사가 스카이72를 상대로 낸 채권가압류 신청을 전부 인용 결정했다고 20일 밝혔다.

공항공사는 스카이72측이 지난해 12월 30일 임대계약 만료 후에도 공사 소유 골프장 부지(364만㎡)를 무단 점유해 영업을 계속하자 이득 반환 및 손해배상 청구를 준비하고 있다.

이에 앞서 공항공사는 국내 4대 카드사에 스카이72에서 이용객들이 카드로 결제한 금액에 대한 지급 정지를 결정하는 채권가압류를 신청했다.

금액은 스카이72 골프장의 후속 사업자로 선정된 KMH신라레저가 2021년 1월부터 정상적으로 영업을 했을 경우 받는 임대료 1년치인 총 439억원이다.

재판부는 "이 사건 채권가압류 신청은 이유 있음으로 담보로 17억6000만원을 공탁하도록 (공사의 신청 결정을 전부 인용) 결정한다"면서 "제3 채무자들(골프장 이용자)은 채무자(스카이72)에게 채권에 관한 지급을 해서는 안된다"고 밝혔다. 또 "채무자는 청구금액 439억원을 공탁하고 집행정지 또는 취소를 신청할 수 있다"고 덧붙였다.

2002년 7월 인천공항공사로부터 부지를 임대해 골프장을 운영해온 스카이72 사업자는 지난해 12월 31일 계약이 만료됐지만, 골프장 시설물의 소유권과 유익비 등을 주장하며 무단점유를 한 채 공사와 법적 다툼을 벌이고 있다.

