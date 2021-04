순천시 ‘2023순천만국제정원박람회’성공 위한 튤립 알뿌리 희망 나눔행사 열어

한 뿌리 한 뿌리 심은 튤립 알뿌리로 우리는 ‘정원에 삽니다’

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 20일 순천만국가정원 동문 주차장 일원에서 진행한 ‘튤립 알뿌리 희망나눔 행사’가 시민들의 호응 속에 성황리에 마쳤다.

이번 행사는 코로나19 확산방지를 위해 드라이브 스루와 워킹 스루 방식으로 진행됐으며, 준비된 7만개의 튤립 알뿌리를 시민 3500여 명에게 나눠줬다.

시는 순천만국가정원에 연출 후 꽃이 진 튤립 알뿌리를 나눔으로써 장기화된 코로나19로 지쳐있는 시민들과 관람객들에게 희망과 행복을 선물하고, 전 시민 참여 박람회로 기획된 오는 2023순천만국제정원박람회의 주제어인 ‘정원에 삽니다’라는 메시지를 전달하고 박람회 성공 개최를 기원하는 의미로 이번 행사를 마련했다.

튤립 알뿌리를 선물받은 한 시민은 “아직 꽃도 없는 뿌리일 뿐인데도 꽃을 선물 받은 것보다 더 설레고 기대된다”면서 “오늘 튤립선물을 계기로 정원의 도시 순천 시민답게 예쁘게 심고 키워서 ‘나만의 정원’을 가꿔 나가겠다”고 말했다.

허석 순천시장은 “내년에는 각 가정마다 튤립 알뿌리가 아름다운 꽃을 피워 우리에게 행운을 가져다주고, 코로나가 종식된 일상 곳곳에서 나만의 정원을 가꾸고 즐길 수 있기를 기대한다”고 전했다.

한편, 2023순천만국제정원박람회는 오는 2023년 4월 22일부터 10월 22일까지 6개월간 진행되며, 순천만국가정원과 동천을 중심으로 시민과 함께하는 박람회를 개최할 계획이다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr