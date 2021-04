[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,900 전일대비 550 등락률 +1.94% 거래량 1,587,756 전일가 28,350 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 '대한민국 AI 1등 국가' 만들기…'AI원팀'에 우리은행 합류KT, 스마트폰용 양자암호통신 기술 개발…5G서비스에 적용[클릭 e종목]KT, 이 주가 오래 지속되긴 어렵다 "레벨업" close 가 20일 서울 종로구 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,900 전일대비 550 등락률 +1.94% 거래량 1,587,756 전일가 28,350 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 '대한민국 AI 1등 국가' 만들기…'AI원팀'에 우리은행 합류KT, 스마트폰용 양자암호통신 기술 개발…5G서비스에 적용[클릭 e종목]KT, 이 주가 오래 지속되긴 어렵다 "레벨업" close 광화문빌딩 이스트에서 우리은행과 ‘대한민국 인공지능(AI) 1등 국가를 위한 업무협약(AI 원 팀 업무협약)’을 체결했다. 사진은 오른쪽부터 구현모 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,900 전일대비 550 등락률 +1.94% 거래량 1,587,756 전일가 28,350 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 '대한민국 AI 1등 국가' 만들기…'AI원팀'에 우리은행 합류KT, 스마트폰용 양자암호통신 기술 개발…5G서비스에 적용[클릭 e종목]KT, 이 주가 오래 지속되긴 어렵다 "레벨업" close 대표와 권광석 우리은행 행장이 협약 체결 후 기념사진을 촬영하는 모습

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr