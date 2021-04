광양희망도서관, 내달 5일 ‘희망독서골든벨’ 연다

초등학생 100명 대상 온라인 개최

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양희망도서관은 내달 8일 광양시 초등학교 4~6학년 어린이 100명을 대상으로 온라인 퀴즈쇼 ‘희망독서골든벨’을 개최한다고 20일 밝혔다.

‘희망독서골든벨’은 지난해에 이어 두 번째로 열리며, 코로나19 장기화로 일상생활에 어려움을 겪는 어린이들의 마음을 위로하고 색다른 독서 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

행사는 1부 단체전과 2부 개인전으로 나눠 진행하며, 단체전은 조별 대항전으로 참여자를 10개 팀으로 나눠 아이스브레이킹, 방 탈출 게임 등 다양한 문제를 협동심을 발휘해 빨리 풀어내는 팀이 우승한다.

개인전은 메인 행사인 독서 골든벨로 지정 도서에 대한 퀴즈와 함께 광양시와 도서관에 관한 상식 등 30개의 문제를 푼 후에 총점 순으로 순위를 결정한다.

독서퀴즈 지정 도서는 2021년 광양시 올해의 책 어린이 부문에 선정된 ‘5번 레인’(은소홀 글/문학동네 출판)으로, 전체 문제 중 50%가 여기서 출제된다.

참여자들을 격려하기 위해 개인전 고득점자 1~3위에게 각각 10만원, 5만원, 3만원 상당의 문화상품권과 단체전 우승팀에게 10만 원 상당의 문화상품권을 제공할 예정이다.

대회 참여를 희망하는 초등학교 4~6학년 어린이는 광양시립도서관 홈페이지와 전화로 신청하면 된다.

고근성 도서관운영과장은 “코로나19로 친구들과 만남이 부족한 학생들이 행사에 참여해 친구들과 즐거운 시간을 보내길 바란다”며 “더 많은 어린이가 일상 속에서 책과 함께하도록 다양한 비대면 행사를 운영하겠다”고 말했다.

