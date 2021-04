"도심 속 서해 낙조 감상해요"…인천 송도국제캠핑장 재개장

[아시아경제 박혜숙 기자] 바다와 석양이 어우러져 멋진 경관을 감상할 수 있는 인천 송도국제캠핑장이 5년여 만에 다시 문을 연다.

인천경제자유구역청은 20일 송도국제도시 솔찬공원 내 송도국제캠핑장을 재개장했다고 밝혔다.

캠핑장은 총 3만8000㎡ 부지에 캠핑데크, 오토캠핑장, 취사장, 발물놀이터, 어린이놀이시설 등을 갖췄다. 텐트 설치공간은 총 56면이고 카라반은 최대 6대까지 동시 이용할 수 있다.

코로나19 상황을 고려해 시설 예약은 50%까지 받는다. 현재 5월말까지 예약이 완료됐으며, 매월 15일부터 다음달 접수 예약을 진행한다.

이 캠핑장은 2014년 8월부터 민간사업자가 운영하다가 2016년 9월 사용료 체납 등으로 허가가 취소된 뒤 장기간 방치됐다. 인천경제청은 지난해 캠핑장을 새롭게 단장했고 인천시설공단에 위탁해 유료 운영을 시작했다.

인천경제청 관계자는 "올 하반기 카라반과 야외주차장을 확대하고 CCTV 설치, 해안 산책로 정비 등을 통해 이용객들이 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 할 계획"이라며 "송도국제캠핑장이 여가와 휴식을 즐기는 가족 친화공간으로 운영되도록 안전과 방역에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

