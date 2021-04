멀쩡한 사람을 코로나에 감염…영국 옥스퍼드대 코로나 연구 논란

[아시아경제 한승곤 기자] 영국 연구진이 코로나19에 감염된 바 있는 사람을 다시 재감염시키는 방식의 연구를 진행한다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 18일(현지시간) 보도했다.

실험 지원자들은 수백만원의 임상실험 참가 비용을 받을 예정이다. 연구진은 이 실험을 통해 코로나19 백신 개발은 물론 인간의 바이러스 면역력 등에 대해 관찰할 예정이다. 그러나 멀쩡한 사람을 대상으로 세균에 감염될 수 있도록 한다는 점에서 의료 윤리가 도마 위에 올랐다.

WSJ 보도에 따르면 옥스퍼드대는 런던의 보건의료 자선단체 웰컴 트러스트의 지원을 받아 18∼30세 최대 64명을 대상으로 이르면 다음달 이 실험을 하기로 결정했다.

실험 지원 자격은 백신 접종을 받지 않은 대신 과거 코로나19에 감염돼 항체가 형성된 사람이다. 연구진은 이들을 약 17일 간격으로 병원에 격리한 뒤 고의로 코로나19에 감염시킬 예정이다.

실험은 지원자의 코를 통해 바이러스를 투여, 재감염시킨 뒤 면역 반응을 기록하는 방식이다. 그 과정에서 백신은 사용되지 않는다.

이를 통해 바이러스에서 보호하는 과정을 관찰하고 이해하면 새로운 치료법이나 백신을 더욱 쉽게 개발할 수 있다는 게 연구진 설명이다. 자원자들은 격리와 약 1년간의 추적 관찰 기간 5천 파운드(약 770만원)를 지급받는다.

코로나19 상황에서 건강한 사람을 바이러스에 일부러 감염시키는 연구를 하는 곳은 영국이 유일하다. 이를 통해 바이러스의 영향 등을 분석한다는 계획이지만, 의료 윤리적 측면에서 문제가 있다는 지적도 있다.

한편 연구를 주도하는 옥스퍼드대의 헬렌 맥셰인 교수는 "우리는 어떤 사람이 감염되지 않는다면 노출이 되지 않았기 때문인지, 아니면 면역력이 있기 때문인지를 아직 모른다"면서 이번 연구가 코로나19 관련 백신 등 상황을 개선할 수 있을 것으로 기대했다.

