한울원전 3호기, 국내 원전 '최장기 연속운전' 3885일 신기록 … "한국형 원전 안전성 과시"

1998년 상업운전 시작, 2008년 7월25일부터 무정지

…20일부터 96일간 제16차 계획예방정비 들어가

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군에 있는 한울원전 3호기(가압경수로형, 100만㎾급)가 국내 원전 최장기간 연속운전 신기록인 3885일 무정지 연속운전(계획예방정비 기간 제외)을 기록했다.

한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수)에 따르면 지난 1998년 상업운전을 시작한 한울원전 3호기는 국내 자립기술을 적용한 최초의 한국표준형 원전으로, 이번 기록은 한국형 원전의 안전성과 안전운영 능력을 다시 한번 보여줬다는 평가를 받고 있다.

이번 기록은 2008년 7월 25일부터 2021년 4월 20일까지 단 한 번의 발전정지 없이 이룩한 것이다. 이 기간에 한울원전 3호기가 3885일 연속운전으로 생산한 전력량은 약 9712만㎿/h로, 이는 경북도 전체가 약 2년 4개월간 사용할 수 있는 양이다. (2020년 기준 경북도 연간 사용 전력량은 약 4100만㎿/h다.

한편, 대기록을 수립한 한울원전 3호기는 20일 약 96일간의 일정으로 제16차 계획예방정비에 들어갔다. 한울원전은 원자력안전법에 따른 법정검사, 연료교체, 발전설비 점검 및 정비를 하게 된다.

