참여자치21 ‘미얀마 쿠데타 반대, 민주화 지지’ 동영상 제작

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 한 시민단체가 ‘미얀마 쿠데타 반대, 민주화 지지’를 위한 동영상을 제작·배포했다.

참여자치21은 미얀마 군부의 쿠데타에 맞서 민주주의를 위해 투쟁하고 있는 미얀마 민중들과 함께하는 마음을 담아 동영상을 제작했다고 20일 밝혔다.

동영상 제작은 5·18민주화운동의 중심이었던 5·18민주광장에서 제작됐다. 광주가 5·18을 잊지 않듯 미얀마를 잊지 않겠다는 마음을 표현하기 위해서라는 게 참여자치21의 설명이다.

이들은 “군사 쿠데타 세력에 의해 자행되고 있는 미얀마에서의 학살은 5·18 당시의 학살과 닮아있다”며 “우리는 5·18의 희생이 민주주의의 승리로 부활했듯이 미얀마 민중들의 희생이 정의와 평화를 이루는 위대한 승리로 다시 살아나기를 기원한다”고 강조했다.

이어 “미얀마 광주연대는 이 염원을 담아 미얀마 민중들에게 이 영상을 바친다”면서 “우리의 간절한 염원이 미얀마 민중들에게 닿기를 바란다”고 말했다.

해당 영상은 미얀마 민중들을 지지하는 마음과 의도를 가진 것이라면 누구나 자유롭게 활용할 수 있다.

