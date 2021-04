삼다수 친환경 무라벨제품, ‘2021 P4G 서울 정상회의’서 첫 공개

[아시아경제 이승진 기자] 제주삼다수 친환경 무라벨 제품을 ‘2021 P4G 서울 정상회의’를 통해 처음 공개한다고 20일 밝혔다.

제주삼다수를 생산·판매하는 제주특별자치도개발공사는 P4G 정상회의 준비기획단과 업무협약을 체결하고, 다음달 30~31일 서울에서 열리는 ‘2021 P4G 서울 정상회의’에서 처음으로 제주삼다수 친환경 무라벨 제품인 그린에디션을 선보인다.

제주삼다수는 친환경 제품 생산 및 제주의 자원 순환 경제 구축 활동을 추진하고 있으며, 이번 협약에는 제주삼다수와 효성티앤씨, 영원무역홀딩스, 쿠팡, 이케아코리아 등이 참여했다.

제주개발공사는 가정 내 소비가 많은 2ℓ 제품만 친환경 무라벨 제품으로 출시할 예정이었으나, ‘2021 P4G 서울 정상회의’를 계기로 500㎖ 용량까지 확대 적용해 선보인다는 계획이다.

이로써 제주삼다수 친환경 무라벨 제품은 500㎖, 2ℓ 두 종류로 출시돼 6월부터 제주삼다수 가정배송서비스인 삼다수앱과 이마트 트레이더스, 온라인 몰에서도 판매한다.

김정학 제주개발공사 사장은 “우리나라에서 처음으로 개최하는 환경분야 다자 정상회의에서 제주삼다수 친환경 무라벨 제품을 처음 선보일 수 있어 더욱 뜻깊다”라며 “공사가 추진하고 있는 그린 홀 프로세스를 적극 실천하고 한국이 기후환경 대응 선도국가로 도약할 수 있도록 보탬이 될 것”이라 밝혔다.

한편, 제주개발공사는 2월 ‘그린 홀 프로세스’ 친환경 경영 비전을 선포하고, 이산화탄소 저감을 통한 생산부터 유통, 수거, 새활용까지 전 과정을 포괄하는 친환경 사업 모델을 추진하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr