경기경제과학원, 아마존과 손잡고 '웹세미나' 개최

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 글로벌 전자상거래 진출을 희망하는 중소기업을 위해 '아마존을 통한 온라인수출 성공전략 웹세미나'를 다음 달 7일 개최한다.

경기경제과학원은 포스트 코로나19 시대에 중소기업의 이커머스 판로개척을 위해 글로벌 온라인 쇼핑몰 기업 아마존과 공동으로 웹세미나를 마련한다고 20일 밝혔다.

아마존은 180개 이상 국가에서 3억명 이상의 구매 고객을 보유하고 있는 대규모 온라인 마켓 플레이스이다.

미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 7개 주요 국가에서 순방문자수 1위를 차지했다. 충성 고객인 아마존 프라임 멤버 수는 2019년 말 기준 1억5000만명을 넘어섰다.

아마존은 판매자의 효과적인 전자상거래 진출을 위해 재고 및 배송 관련 FBA 서비스와 아마존 광고 솔루션을 제공한다. 특히 한국 기업을 위해 판매자 관리 페이지 내 한글 지원, 글로벌 판매 관련 정보와 교육자료도 제공하고 있다.

세미나는 ▲경과원 중소기업 지원사업 안내 ▲2021 유통 트렌드 변화, 크로스보더 이커머스 ▲아마존 하이라이트 및 아마존 성공사례 ▲Amazon(B2C)와 Amazon Business(B2B) 플랫폼 소개 ▲아마존 입점 프로세스 안내 ▲입점 신청서 작성 ▲Q&A 순서로 진행된다.

세미나는 무료로 진행되며, 참가 신청은 이지비즈(www.egbiz.or.kr)에서 세미나 공고 내 링크를 클릭해 다음 달 3일까지 신청하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr