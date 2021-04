LH, 올해 토지 1910필지·주택 2만6500가구 공급

20일 오후 2시 전용 홈페이지에 2021년 전국 토지·주택 공급계획 발표

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)가 올해 연말까지 전국에 토지 1910필지(483만7000㎡), 주택 2만6498가구, 단지 내 상가 119호를 공급한다.

LH는 20일 오후 2시 전용 홈페이지(www.lhplan.co.kr)를 통해 이 같은 내용의 ‘2021년 전국 토지·주택 공급계획’을 발표하고 구체적인 공급 물량과 일정을 공개한다고 밝혔다.

LH가 이달 이후 공급하는 토지는 용도별로 공동주택 60필지(186만8000㎡), 단독주택 945필지(32만4000㎡), 상업업무 468필지(47만3000㎡), 산업 유통 274필지(163만7000㎡) 기타 163필지(53만5000㎡) 등이다.

주택은 공공분양 21블록(1만9743가구), 신혼희망타운 14블록(5365가구), 10년 공공임대 2블록(1390가구) 등이다.

구체적인 사업지구와 공급물량, 일정 등은 전용 홈페이지에서 확인 가능하며, 지구별 개요, 입지 특성, 도면 등 관련 정보도 다운로드 받을 수 있다. 또 토지의 경우에는 관심 있는 사업지구를 클릭할 경우 LH 비즈맵(bizmap.lh.or.kr)으로 연결돼 ‘공고 중’, ‘수의계약 중’, ‘매각 완료’ 등의 판매 현황까지 한 번에 확인이 가능하다.

김재경 LH 판매기획처장은 "이번 행사로 공개되는 토지, 주택, 상가 공급 계획을 통해 실수요자 등 고객들이 새로운 기회를 찾는데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr