코로나19 자가격리 군 장병을 위한 일회용 도시락 용기 전달

박윤규 아너소사이어티 경남사회복지공동모금회에 지정기탁

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남종합사회복지관은 19일 육군 제39보병사단에 일회용 도시락 용기 9400여개를 전달했다고 20일 밝혔다.

이번 전달식은 박윤규 아너소사이어티가 240만원 상당의 후원금을 경남사회복지공동모금회에 지정 기탁해 진행됐다.

다중이용시설 방문, 코로나19 감염위험지역 방문 등으로 자가격리가 필요한 군 장병의 개별식사 지원을 위해 기획됐다.

경남종합사회복지관 정민화 관장은“도시락 용기 지원을 통해 코로나19 감염예방뿐만 아니라 자가격리 군 장병이 양질의 식사를 하고, 안전하고 건강한 군 생활을 할 수 있기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr