현대차, 상용 부문 수소 웹사이트 오픈 "수소 비전 알린다"

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 상용차 부문에서의 수소 비전을 알리기 위한 글로벌 웹사이트 ‘현대 수소 트럭&버스’를 오픈했다고 20일 밝혔다.

현대차는 웹사이트를 통해 차별화된 수소 기술력과 수소 관련 역사 및 비전 등을 적극적으로 알릴 계획이라고 설명했다.

‘현대 수소 트럭&버스’ 웹사이트에는 실제 생산 및 운행되는 수소 상용차인 ‘엑시언트 수소전기트럭(XCIENT Fuel Cell)’과 수소전기버스 ‘일렉시티 FCEV’, 수소대형트럭 콘셉트카인 ‘넵튠(Neptune, HDC-6)’에 관한 정보가 담겨있다.

웹사이트 내에 수소 상용차 판매 대수와 연동해 이산화탄소(CO2) 절감 효과를 수치화해 보여주는 세션도 구현돼 사이트 방문자들은 수소 상용차가 탈탄소화에 기여하는 수준을 구체적으로 파악할 수 있다.

‘현대 수소 트럭&버스’ 웹사이트는 한국어, 영어, 중국어, 독일어의 총 4가지 언어를 지원하며 반응형 웹을 활용, PC와 모바일 모두에 최적화된 화면을 제공한다.

현대차는 수소와 관련된 다양한 컨텐츠를 지속적으로 업데이트해 ‘현대 수소 트럭&버스’ 웹사이트를 잠재적 비즈니스 파트너들과의 접점 및 수소 사업을 위한 중요 커뮤니케이션 채널로 활용해 나갈 계획이라고 강조했다.

현대차 관계자는 “상용 수소 부문 전용 웹사이트 오픈을 통해 수소 상용차와 관련된 정보들을 보다 편리하게 제공하고자 했다”며 “수소상용차 시장을 선도하는 현대차의 위상을 전 세계에 알리기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

